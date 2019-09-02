Son Dakika: Luiz Gustavo 2+1 yıllığına Fenerbahçe'de! İstanbul'a geldi...
Fenerbahçe transfer bombasını patlattı... Sarı lacivertliler Luiz Gustavo'nun transferi için kulübü Marsilya ile kesin anlaşma sağlarken başkan Jacques-Henri Eyraud da yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transferini duyurdu. Brezilyalı futbolcu, bir şirkete ait özel uçakla saat İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı.
Uzun süredir bu transfer için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler, Luiz Gustavo'nun transferi için kulübü Marsilya ile anlaşma sağladı.
2+1 YILLIK İMZA
Luiz Gustavo ile yapılan anlaşmanın 2+1 yıllık olduğu öğrenildi. İstanbul'a geldi. Brezilyalı futbolcu, bir şirkete ait özel uçakla saat 17.00'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı. Gustavo'nun sarı lacivertli yöneticilerle sözleşmenin son detaylarını görüşüp resmi sözleşmeye imza atacak.
MARSİLYA'YA 6 MİLYON EURO
Fenerbahçe bu transfer için Marsilya'ya 6 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.
BAŞKAN DA AÇIKLADI
Ayrıca Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud Luiz Gustavo transferini açıkladı. Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, Luiz Gustavo'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı. Eyraud, 'Luiz Gustavo, Fenerbahçe'den yeni bir teklif aldı ve ayrılmak istediğini söyledi. O, şu an Türkiye'de' ifadelerini kullandı.
Öte yandan bir havalimanı persenoli Gustavo ile İstanbul'da çekildiği fotoğrafı paylaştı...
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