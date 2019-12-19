SON DAKİKA | Liverpool Takumi Minamino'yu transfer etti
Liverpool, Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'un 24 yaşındaki Japon futbolcusu Takumi Minamino'yu transfer ettiğini açıkladı.
İngiliz ekibi transferi sosyal medya hesabından yayınladığı video ile taraftarlarına duyurdu. Liverpool bu transfer için Salzburg'a 7,5 milyon eoru bonservis ödeyecek. 4,5 yıllık sözleşme imzalanan Takumi devre arasında resmen Liverpool formasını giyebilecek.
Bu sezon Salzburg ile 22 maça çıkan Japon sağ kanat 9 gol ve 11 asistlik bir performans sergilemişti.
Liverpool, Red Bull Salzburg'un 24 yaşındaki Japon forveti Takumi Minamino'yu transfer ettiğini duyurdu. pic.twitter.com/QbJjpzITOp— Spor Arena (@sporarena) December 19, 2019
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