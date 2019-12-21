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Futbol
21.12.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Son Dakika | Liverpool, Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı

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Son Dakika | Liverpool, Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı

Liverpool, 90 dakikası 0-0 sona eren mücadelede Libertadores şamiyonu Flamengo'yu 1-0 mağlup etti ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.

Liverpool, 90 dakikası 0-0 sona eren mücadelede Libertadores şamiyonu Flamengo'yu 1-0 mağlup etti. Liverpool'a şampiyonluğu getiren golü 99. dakikada Roberto Firmino kaydetti.

İngiliz ekibi bu sonuçla birlikte Kulüpler Dünya Kupası'nı müzesine götürdü.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan ilk İngiliz kulübü oldu.

Son Dakika | Liverpool, Kulüpler Dünya Kupasını kazandı

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Son Dakika | Liverpool, Kulüpler Dünya Kupasını kazandı


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