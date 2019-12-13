Son dakika... Liverpool 2024'e kadar Klopp'a emanet



Liverpool Kulübü, 52 yaşındaki Alman teknik direktör Klopp'un 2022'de bitecek sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Klopp, ülkesinin Mainz 05 ve Borussia Dortmund takımlarında çalıştıktan sonra 2015'te Liverpool'un başına geçmişti. Tecrübeli teknik direktör, geçen sezon Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Bu sezon Premier Lig'de namağlup yoluna devam eden Liverpool, 16 haftada topladığı 46 puanla en yakın rakibi Leicester City'nin 8 puan önünde zirvede yer aldı. Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de E Grubu'nu zirvede bitirerek son 16 turuna yükseldi.

Liverpool, JürgenKlopp ile sözleşme uzatıldığını böyle açıkladı...



Klopp: "Bir anlaşmaya vardık ve 2024'e kadar sözleşme uzattık. Bazıları için iyi, bazıları için ise kötü haber..." pic.twitter.com/7cEx4ukfQc —Spor Arena (@sporarena) December13, 2019

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