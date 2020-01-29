Son Dakika | Koronavirüs salgını futbolu da vurdu: Çin Milli Takımı, Avustralya'da karantinaya alındı

Spor Arena Dış Haber | Koronavirüsü futbolu da etkiledi... Çin Kadın Milli Takımı, salgın şüphesiyle karantinaya alındı.

Olimpiyat Elemeleri için Avustralya'nın Brisbane şehrine giden futbolcular, salgının Avustralya'da da çıkması üzerine otele alındı.

Futbolcuların bir süre boyunca otelde karantinada kalacakları ve dışarı çıkmalarına izin verilmeyeceği belirtildi.

GEÇEN HAFTA 32'Sİ DE WUHAN'DA BULUNDU

Çin'de futbolcuların ve teknik heyetin bir hafta önce koronavirüs salgınının ortaya çıktığı şehir olan Wuhan'da bulunduğu kaydedildi. 32 kişilik ekibin 5 Şubat tarihine kadar karantina altında tutulacakları açıklandı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Doktor Young, Çin heyetinde olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını ancak geçen hafta Wuhan'da olmaları nedeniyle önlem amaçlı grubu gözetim altında tutacaklarını söyledi.





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