Son Dakika | Konyaspor'dan resmi açıklama! Aykut Kocaman...
Türkiye Kupası'nda Eyüpspor'a elenen Konyaspor'da eleştirilen Aykut Kocaman'la ilgili kulüpten resmi açıklama geldi.
İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman'la ilgili bir açıklama yaptı ve tecrübeli çalıştırıcıya tam destek verdi.
Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Bir kez daha teknik direktörümüz Aykut Kocaman'ın yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade ediyoruz, her şeyin farkındayız" ifadeleri kullanıldı.
Yeşil beyazlılar son ligde 2, kupada ise 1 maç olmak üzere son üç mücadeleden mağlup ayrılmıştı. Konyaspor, son olarak TFF 2. Lig ekibi Eyüpspor'a 1-0 yenilerek kupaya veda etmişti.
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