Son Dakika: Kolarov imzayı attı! Fenerbahçe istemişti ama...
Fenerbahçe'nin transferini ısrarla istediği fakat son dönem performansıyla Roma'nın takımda tuttuğu Kolarov'la ilgili yeni iddia...
Fenerbahçe'nin geride kalan transfer döneminde ısrarla kadrosuna katmak istediği 33 yaşındaki yıldız oyuncu Aleksandar Kolarov hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
Corriere dello Sport'un haberine göre Sırp yıldız, Roma ile olan sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı.
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