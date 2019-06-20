Son dakika: Kolarov Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Sırp futbolcu Aleksandar Kolarov transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.
Sarı lacivertlilerin kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü Roma'da forma giyen Aleksandar Kolarov, görüşmelerde bulunmak için İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin sol bekte görev yapan 33 yaşındaki yıldız isim büyük ölçüde anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Aleksandar Kolarov, Torino ağlarına harika bir frikik golü göndermişti...
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