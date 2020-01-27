Son Dakika | Kobe Bryant'ın ölümü sonrası Trump da şokta: Korkunç bir haber

NBA efsanelerinden Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.



NBA efsanelerinden Los Angeles Lakers'ın eski oyuncusu Kobe Bryant Kaliforniya'da bir helikopter kazasında hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, çıkan haberlerin ardından Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Trump yaptığı paylaşımda, "Basketbolun efsanesi Kobe Bryant ve üç kişinin Kaliforniya'daki helikopter kazasında öldüğü yönünde haberler var. Korkunç bir haber!" dedi.