Son Dakika | Kobe Bryant ve 4 kızı helikopter kazasında hayatını kaybetti...
TMZ'nin iddiasına göre Kobe Bryant, Kaliforniya'da geçirdiği bir helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetti. Ayrıca Kobe Bryant'in 4 kızının da kazada hayatını kaybettiği iddia edildi.
Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Brytanyt, California'da yaşanan bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti.
TMZ'nin iddialarına göre; Kobe Bryant ile birlikte helikopterde bulunan 4 kişi daha hayatını kaybetti. Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Bryant’ın ölenler arasında olmadığı aktarıldı.
ESPN DE DOĞRULADI
ESPN de Kobe Brytant'ın hayatını kaybettiği yönündeki haberleri doğruladı.
POLİS DEPARTMANI AÇIKLADI: KURTULAN YOK
Los Angeles Polis Departmanı, helikopter kazasında kurtulan olmadığını açıkladı.
"4 KIZI DA HAYATINI KAYBETTİ"
ABC'de yer alan habere göre de Kobe Bryant'ın yanı sıra 4 kızı da helikopter kazasında hayatını kaybetti
1996 Draft’ında NBA’e adım atan ve 2016’da kariyerine nokta koyan Kobe’nin hem 8 hem de 24 numaralı formaları Los Angeles Lakers tarafından emekliye ayrılmıştı
Fox muhabiri ise "Kaza sırasında Kobe Bryant'ın eşi ya da çocuklarından herhangi biri helikopterde yoktu." dedi.
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