MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Son Dakika | Kobe Bryant ve 4 kızı helikopter kazasında hayatını kaybetti...
GeriSpor Son Dakika | Kobe Bryant ve 4 kızı helikopter kazasında hayatını kaybetti...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 26.01.2020 - 22:44,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Kobe Bryant ve 4 kızı helikopter kazasında hayatını kaybetti...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Kobe Bryant ve 4 kızı helikopter kazasında hayatını kaybetti...

TMZ'nin iddiasına göre Kobe Bryant, Kaliforniya'da geçirdiği bir helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetti. Ayrıca Kobe Bryant'in 4 kızının da kazada hayatını kaybettiği iddia edildi.

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Brytanyt, California'da yaşanan bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti.

TMZ'nin iddialarına göre; Kobe Bryant ile birlikte helikopterde bulunan 4 kişi daha hayatını kaybetti. Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Bryant’ın ölenler arasında olmadığı aktarıldı.

ESPN DE DOĞRULADI

ESPN de Kobe Brytant'ın hayatını kaybettiği yönündeki haberleri doğruladı.

POLİS DEPARTMANI AÇIKLADI: KURTULAN YOK

Los Angeles Polis Departmanı, helikopter kazasında kurtulan olmadığını açıkladı.

"4 KIZI DA HAYATINI KAYBETTİ"

ABC'de yer alan habere göre de Kobe Bryant'ın yanı sıra 4 kızı da helikopter kazasında hayatını kaybetti

1996 Draft’ında NBA’e adım atan ve 2016’da kariyerine nokta koyan Kobe’nin hem 8 hem de 24 numaralı formaları Los Angeles Lakers tarafından emekliye ayrılmıştı

Fox muhabiri ise "Kaza sırasında Kobe Bryant'ın eşi ya da çocuklarından herhangi biri helikopterde yoktu." dedi.

Detaylar geliyor...

Kobe Bryantın hayatıyla ilgili merak edilenler
Kobe Bryant'ın hayatıyla ilgili merak edilenler
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle