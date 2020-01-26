Son Dakika | Kobe Bryant ve 4 kızı helikopter kazasında hayatını kaybetti...

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Brytanyt, California'da yaşanan bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti.

TMZ'nin iddialarına göre; Kobe Bryant ile birlikte helikopterde bulunan 4 kişi daha hayatını kaybetti. Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Bryant’ın ölenler arasında olmadığı aktarıldı.

ESPN DE DOĞRULADI

ESPN de Kobe Brytant'ın hayatını kaybettiği yönündeki haberleri doğruladı.

POLİS DEPARTMANI AÇIKLADI: KURTULAN YOK

Los Angeles Polis Departmanı, helikopter kazasında kurtulan olmadığını açıkladı.

"4 KIZI DA HAYATINI KAYBETTİ"

ABC'de yer alan habere göre de Kobe Bryant'ın yanı sıra 4 kızı da helikopter kazasında hayatını kaybetti

1996 Draft’ında NBA’e adım atan ve 2016’da kariyerine nokta koyan Kobe’nin hem 8 hem de 24 numaralı formaları Los Angeles Lakers tarafından emekliye ayrılmıştı

Fox muhabiri ise "Kaza sırasında Kobe Bryant'ın eşi ya da çocuklarından herhangi biri helikopterde yoktu." dedi.

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