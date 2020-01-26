Son Dakika | Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı helikopter kazasında öldü... İşte helikopterin düşme nedeni

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Brytanyt, California'da yaşanan bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti. Kobe Bryant ile birlikte helikopterde bulunan 4 kişi daha hayatını kaybetti. Kobe Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna Maria-Onore'nin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Bryant’ın ölenler arasında olmadığı aktarıldı. Edinilen bilgiye göre Kobe Bryant, Los Angeles Lakers maçından dönüşte Sikorsky S76 tipi helikopterin içindeyken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Helikopterde Kobe Bryant'ın 8 kişi olduğu ifade edildi.

OLAY YERİNDEN İLK AÇIKLAMA

Olay yerine ulaşmamız 8 dakika, yangını söndürmemiz yaklaşık 1 saat sürdü. Helikopterdeki kişiler araştırılmaya devam ediliyor ve resmi açıklama daha sonra yapılacak” dedi.

Şerif Alex Villanueva ise “9 kişi uçaktaydı. Pilot artı 8 kişi. Şu anda herhangi birinin adıyla kamuoyu ile paylaşmam tamamen uygunsuz. TMZ de kesinleşen bir bilgi olmadan isimleri açıklaması bu denli hassas durumda tamamen yanlış” şeklinde konuştu.

HELİKOPTER SİS NEDENİYLE DÜŞTÜ, ARDINDAN ALEV ALDI



Los Angeles Polis Departmanı da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 5 kişinin olduğu helikopter kazasında kurtulanın olmadığını açıkladı. Helikopterin yoğun sis nedeniyle düştüğü ve düştükten sonra alev aldığı aktarıldı.

ESPN DE DOĞRULADI

ESPN de Kobe Brytant'ın hayatını kaybettiği yönündeki haberleri doğruladı. Los Angeles Polis Departmanı, helikopter kazasında kurtulan olmadığını açıkladı. 1996 Draft’ında NBA’e adım atan ve 2016’da kariyerine nokta koyan Kobe’nin hem 8 hem de 24 numaralı formaları Los Angeles Lakers tarafından emekliye ayrılmıştı

NBA'DE OYUNCULAR İNANAMADI



ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitirmesi, dünyanın birçok yerinde

üzüntüyle karşılandı. Basketbolun efsane isimleri arasında gösterilen ABD'li oyuncunun vefat ettiği haberlerinin ardından NBA'de forma giyen birçok basketbolcu başsağlığı mesajı yayımladı.



Philadelphia 76ers forması giyen Joel Embiid, "Nereden başlamalıyım bilmiyorum. Basketbola Kobe'nin 2010 finallerini izledikten sonra başladım. Ondan önce hiç maç izlememiştim ve hayatımın dönüm noktasıydı. Onun gibi olmak istemiştim, çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

NBA efsanelerinden biri Tony Parker da sosyal medya hesabında, "Bu haber beni çok yaraladı. Sen gerçek bir efsaneydin. Huzur içinde yat, dualarım eşin ve çocuklarınla." ifadelerine yer verdi.



Milli oyuncular Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ında dahil olduğu NBA'doynayan birçok basketbolcu, Bryant'ın ölümü nedeniyle duydukları üzüntüyü sosyal

medya hesaplarından paylaştı. Bunların yanı sıra Real Madrid, Barcelona ve Manchester City gibi dünyanın en önemli futbol kulüpleri, başsağlığı mesajı yayımladı.

TÜRK KULÜPLERİNDEN PAYLAŞIM

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübünden paylaşılan mesajda "Seni her zaman hatırlayacağız, huzur içinde yat." ifadesi kullanıldı.

Galatasaray Kulübü, Kobe Bryant'ın sarı-kırmızılı formayı giydiği bir fotoğrafının kullanıldığı mesajında, "Huzur içinde uyu Kobe Bryant. Basketbola kattığın her şey için teşekkürler. Seni özleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe Kulübü ise mesajında, "Los Angeles Lakers'ın büyük kaybını duyduğumuz için çok üzgünüz. Sonsuza dek özleneceksin." ifadelerini kullandı.

SAYISIZ BAŞARI VE REKORA İMZA ATTI

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza attı.

Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu elde eden, 18 kez all-star seçilen, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan, ABD Milli Takımı formasıyla 2008 ve 2012 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Kobe Bryant'ın ölümü, spor dünyasını yasa boğdu.

220'si play-off'larda olmak üzere NBA'de 1566 karşılaşmaya çıkan, kariyeri boyunca giydiği 8 ve 24 numaralı formaları Lakers'ın salonu Staples Center'ın kirişlerine asılan Bryant, NBA'de aynı takımda iki forması emekli edilen ilk basketbolcu olarak tarihe geçmişti.

"Kara Mamba" lakaplı basketbolcu, kazadan saatler önce Lakers forması giyen LeBron James'in, kendisini geçerek lig tarihinin 3. en skorer oyuncusu olmasına ilişkin Twitter hesabından "Oyunu ileriye taşımaya devam et. Kardeşime çok saygı duyuyorum." yorumunu yapmıştı.

Vanessa Laine ile 2001'den bu yana evli olan ve Bianka, Gianna, Natalia, Capri isminde 4 kız çocuğu bulunan Bryant, babalık heyecanını son olarak 2019'un haziran ayında yaşamıştı.

PHILADELPHIA'DA DOĞDU, İTALYA'DA BÜYÜDÜ

Mevkisi, oyun stili, geriye doğru çekilerek attığı şutları, en önemlisi de kazanma hırsıyla 80'li ve 90'lı yıllara damga vuran ve 6 şampiyonluğu bulunan "Majesteleri" lakaplı efsane oyuncu Michael Jordan ile sürekli karşılaştırılan Kobe Bean Bryant, 23 Ağustos 1978'de ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde doğdu. NBA ve Avrupa'da basketbol oynayan baba Joe Bryant, tek oğluna, çok sevdiği Japonya'nın Kobe kentinin meşhur bifteğinin adını verdi.

Basketbolla 3 yaşında tanışan Kobe, babasının Sebastiani Rieti takımına transferi sonrası 6 yaşında ailesiyle İtalya'ya taşındı. Burada İtalyanca ve İspanyolca öğrenen, yazları ise basketbol oynamak için ABD'ye giden Bryant, babasının basketbolu bırakmasıyla 1991'de ülkesine döndü.

Philadelphia'daki Lower Merion Lisesinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bryant, üniversiteye gitmeden doğrudan NBA seçmelerine katılma kararı aldığında 17 yaşındaydı. 1996 draftında Charlotte Hornets tarafından 13. sırada seçilen Kobe'nin hakları, Sırp pivot Vlade Divac karşılığında çocukluğundan beri oynama hayalini kurduğu Los Angeles Lakers tarafından alındı.Bryant, 18 yaşındayken Lakers formasını giyerek rekoru, Jermaine O'Neal ve Andrew Bynum tarafından kırılıncaya kadar "NBA'de oynayan en genç basketbolcu" unvanını elde etti.

All-star pivot Shaquille O'Neal'ı 1996 yazında kadrosuna katan Lakers'ta, Eddie Jones ve Nick Van Exel gibi kalbur üstü bir gard ikilisinin arkasında süre kovalayan Kobe, "en genç smaç yarışması şampiyonu" unvanını aldığı 1996-1997 sezonunu 7,6 sayı ortalamasıyla tamamladı.

Zaman zaman verdiği sivri demeçler ve öz güvenle kibir arasında gidip gelen tavırları gençliğine verilen Bryant, 2. sezonunda en azından oyununu olgunlaştırmaya başladı. Zor anlarda sorumluluk almayı sevmesi ve spektaküler hareketleriyle taraftarların favori isimleri arasına giren Bryant, "NBA All-Star maçına ilk 5'te başlayan en genç oyuncu" olduğu 1997-1998 sezonunda sayı ortalamasını 15,4'e çıkardı.

Lakers gibi Bryant'ın kaderi de Michael Jordan ile 6 şampiyonluk yaşayan Phil Jackson'ın, başantrenörlüğe getirildiği 1999 yazında değişti. Jackson yönetiminde ligin elit şutör gardlarından birine dönüşen Kobe, Shaquille O'Neal'ın sürüklediği Lakers ile 2000, 2001 ve 2002'de 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Bryant, şampiyonluklar sırasında normal sezonda 22,5, 28,5, 25,2, play-off'larda ise 21,1, 29,4 ve 26,6 sayı ortalamaları yakaladı.

İsminin O'Neal'ın arkasında anılmasından rahatsız olan ve yıldız pivotla yaşadığı sorunlar zaman zaman basına yansıyan Bryant, 2002-2003 sezonuna, farklı bir motivasyonla başladı. Şubat ayında üst üste 9 maç 40 ve üstünde sayı üreten Bryant, sezonu maç başına 30 sayı, 6,9 ribaunt, 5,9 asist ve 2,2 top çalmayla bitirdi. Fakat şampiyonluğun en büyük adayı Lakers, kupayı, Batı Konferansı yarı finalinde yenildiği San Antonio Spurs'e kaptırdı.

Bryant'ın isminin tecavüz suçlamasına karıştığı 2003 yazında kadrosuna Karl Malone ve Gary Payton'ı katan Lakers, 2004 NBA finaline yükseldi ancak Detroit Pistons, final öncesi favori gösterilen Lakers'ı 4-1 yenerek 1989 ve 1990'dan sonra 3. kez şampiyonluğa ulaştı.

81 sayıyla tarihe geçti

Koç Phil Jackson'ın takımdan ayrılması ve O'Neal'ın Lamar Odom, Caron Butler, Brian Grant karşılığında Miami Heat'e takas edildiği 2004-2005 sezonu, O'Neal olmadan neler yapabileceği merakla beklenen Bryant için yeni bir dönemin başlangıcıydı. Lakers, Bryant'ın 27,6 sayı, 5,9 ribaunt ve 6 asist ortalamalarıyla oynadığı sezonda play-off'lara gidemedi.

Phil Jackson ile Kobe Bryant'ın yolları, 2005-2006'da bir kez daha kesişti. Jackson yönetiminde sezona muhteşem bir giriş yapan Bryant, aralık ayında Dallas Mavericks potasına 3 çeyrekte 62 sayı gönderdi.

Basketbolseverler, 22 Ocak 2006'da Lakers'ın Toronto Raptors'ı ağırladığı maçta tarihe tanıklık etti. Karşılaşmayı 81 sayıyla tamamlayan Bryant, 1962'de 100 sayı kaydeden Wilt Chamberlain'den sonra "bir maçta 2'nci en fazla sayı atan NBA oyuncusu" oldu. 71 sayıyla Elgin Baylor'a ait Lakers kulüp rekorunu da ele geçirdi. Kobe, Lakers'ın play-off ilk turunda elendiği sezonda 35,4 ile kariyerinin en yüksek sayı ortalamasına ulaştı.

Rakip savunmalara karşı acımasızlığı nedeniyle zehirli bir yılan türü "Kara Mamba" lakabı takılan Bryant, 2006-2007 sezonunda skorer oyununu farklı bir boyuta taşıdı. Mart ayında sırasıyla 65, 50, 60 ve 50 sayı kaydeden Kobe, Chamberlain'den sonra "50 sayı barajını üst üste en fazla geçen 2'nci NBA oyuncusu" olarak tarihe adını yazdırdı. Lakers, Bryant'ın 10 kez 50 ve üstü skor ürettiği sezonu, yine play-off ilk turunda elenerek kapattı.

60 sayıyla veda etti

Kobe, parkeye son kez adım attığı 13 Nisan 2016'da da sporseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Bryant, Utah Jazz karşısında 101-96 kazandıkları karşılaşmada 60 sayı kaydederek 20 yıllık kariyerine son verdi.

Staples Center'da seyircisi önünde çıktığı kariyerinin son maçında 60 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik performans sergileyen basketbolcu, sahada kaldığı 42 dakika boyunca 50 şut girişiminde bulunarak bu alanda kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı.

Kariyerinin 5. en yüksek skorlu maçını oynayan 37 yaşındaki Bryant, 60 sayı barajını aşan en yaşlı NBA oyuncusu olarak tarihteki yerini aldı.

Kobe Bryant, bir uçak firmasının davetlisi olarak 2012'de Los Angeles'ten İstanbul'a gelmişti... İşte o görüntüler



