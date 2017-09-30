Son dakika: Kenan Sofuoğlu İstanbul'da!

Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun sıralama turlarında yaptığı kaza sonrası bel ve kalçasında kırık tespit edildi.

Kenan Sofuoğlu, Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki 4 bin 411 metrelik Nevers Magny-Cours Pisti'nde yarın koşulacak yarış öncesi antrenman turunda başka bir pilotun piste yağ dökmesi sonucu kaza atlatmıştı. Bu kazadan yara almadan kurtulan milli motosikletçi, sıralama turlarında ise bir kaza daha geçirdi. Kötü hava şartları nedeniyle gerçekleşen kaza sonrası acilen hastaneye kaldırılan Kenan Sofuoğlu'nun bel ve kalçasında üç kırık tespit edildi.

Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığı'nın girişimlerinin ardından Milli motosikletçinin bu gece ambulans uçakla Fransa'dan Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.

Kenan Sofuoğlu'nun kişisel sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, "Milli Sporcumuz Kenan Sofuoğlu Fransa yarışı için yapılan sıralama turlarında kötü hava şartlarında yeniden büyük bir kaza geçirerek acil olarak hastahaneye kaldırıldı. Sofuoğlu'nun bel ve kalçasında malesef ciddi üç kırık teşhisi konuldu. Sporcumuzun en hızlı şekilde tedavisini sağlayabilmek için Sağlık Bakanlığımız, Spor Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımızın müşterek çalışmaları ile sporcumuz bu gece ambulans uçak ile Türkiye'ye getirilecek. Bütün sevenlerimize destekleri için teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin" denildi.

UÇAK İNİŞ YAPTI! KENAN SOFOĞLU İSTANBUL'DA!

Dün sıralama turunda kaza geçiren, bel ve kalçasında kırık tespit edilen Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nu taşıyan ambulans uçak İstanbul'a geldi.



Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun dün sıralama turları esnasında kaza geçirdi. Kötü hava şartları nedeniyle gerçekleşen kaza sonrası acilen hastaneye kaldırılan, yapılan tetkikler sonucunda bel ve kalçasında kırık tespit edilen Kenan Sofuoğlu, bugün ambulans uçak ile Fransa'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirildi. Sofuoğlu, daha sonra tedavisinin yapılacağı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

"İSPANYA YARIŞINA YETİŞMEK İSTİYORUM"

Sofuoğlu, dün yaptığı açıklamada, "Bu sefer kötü düştüm, belimde ve kalçamda 3 kırık var. Herkes benim dün kaza geçirdiğimi düşünmüştü ama dün yağda kaymıştım. Bugün ise kaza yaptım." demişti.

Vücudunu hareket ettiremediğini ifade eden milli sporcu, "Acilen Türkiye'de tedavi olmam gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı konuyla ilgileniyor. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu aradı. Bu gece beni uçakla aldıracaklar." diye konuştu.

Sofuoğlu, bir an önce tedaviye başlanması gerektiğini, 3 hafta sonraki İspanya yarışına yetişmek istediğini kaydetti.(Htspor)

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: İNŞALLAH KISA ZAMANDA İYİLEŞECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'da kaza geçiren milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun sıralama turlarında yaptığı kaza sonrası bel ve kalçasında kırık tespit edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kaza sonrası hastaneye kaldırılan Sofuoğlu ile telefonda görüştüğünü belirterek, "İnşallah kısa sürede iyileşecek" dedi.

Çavuşoğlu, "Fransa'da pistte kaza geçiren Kenan Sofuoğlu kardeşimle telefonda görüşüp geçmiş olsun dileklerimi ilettim. İnşallah kısa sürede iyileşecek" ifadelerini kullandı.