MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Kemal Özdeş BtcTurk Yeni Malatyaspor'da
GeriFutbol Son Dakika | Kemal Özdeş BtcTurk Yeni Malatyaspor'da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 23.01.2020 - 12:14,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Kemal Özdeş BtcTurk Yeni Malatyaspor'da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Kemal Özdeş BtcTurk Yeni Malatyaspor'da

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'i getirdi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'la yol ayrımına gidildikten sonra yeni teknik direktör de belli oldu.

Kemal Özdeş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varan sarı kırmızılı ekip 24 puanla 9. sırada bulunuyor.

Özdeş, yeni takımıyla ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle