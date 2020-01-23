Haber Giriş: 23.01.2020 - 12:14,
Son Dakika | Kemal Özdeş BtcTurk Yeni Malatyaspor'da
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'i getirdi.
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'la yol ayrımına gidildikten sonra yeni teknik direktör de belli oldu.
Kemal Özdeş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varan sarı kırmızılı ekip 24 puanla 9. sırada bulunuyor.
Özdeş, yeni takımıyla ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkacak.
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