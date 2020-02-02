Son Dakika | Kayserisporlu Pedro Henrique'den hakem isyanı! "Galatasaray iyi ama..."

Süper Lig'de Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Kayserispor'da Pedro Henrique, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Pedro Henrique, mücadelenin ilk yarısında Donk ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı ve penaltı bekledi.

"FAHİŞ HAKEM HATALARI..."

Bu pozisyonu değerlendiren Henrique, "Galatasaray iyi takım, kazandı tamam ama artık bizim maçımızda 1 değil, 2 değil, 3 değil, fahiş hakem hataları oluyor. Bardağı taşıran son damla artık bu, sürekli hakem hataları oluyor." dedi.





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