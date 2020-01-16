Son Dakika | Kayserispor'da Mensah depremi! Sebep transfer mi?

Süper Lig'de kötü günler yaşayan Kayserispor'da sular durulmuyor. Takımda üst üste yaşanan ayrılıkların ardından bir de Mensah'ın disiplin sorunu belirdi.



Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'da 25 yaşındaki Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Mensah'ın adı Süper Lig'in büyük takımlarıyla da anılıyordu.



