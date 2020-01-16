MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Kayserispor'da Mensah depremi! Sebep transfer mi?
GeriFutbol Son Dakika | Kayserispor'da Mensah depremi! Sebep transfer mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 16.01.2020 - 10:10,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Kayserispor'da Mensah depremi! Sebep transfer mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Kayserispor'da Mensah depremi! Sebep transfer mi?

Kayserispor'da Mensah depremi... Yıldız futbolcu disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymama sebebi ile kadro dışı bırakıldı.

Süper Lig'de kötü günler yaşayan Kayserispor'da sular durulmuyor. Takımda üst üste yaşanan ayrılıkların ardından bir de Mensah'ın disiplin sorunu belirdi.

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'da 25 yaşındaki Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Mensah'ın adı Süper Lig'in büyük takımlarıyla da anılıyordu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle