Son dakika | Kayserispor’da Lung ve Kvrzic şoku! Fenerbahçe maçında yoklar...

Süper Lig’in ikinci yarısına Alanya deplasmanında start veren Kayserispor’da kaleci Silviu Lung sakatlandı.

Sağ el serçe parmağında çatlak olduğu tespit edilen başarılı file bekçisi Alanyaspor maçı kadrosundan da çıkarıldı.

Salı günü Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ikinci maçında da görev yapamayacak olan Lung’un önümüzdeki hafta Kayseri’de oynanacak Ankaragücü maçında da oynamasının zor olduğu öğrenildi.

Öte yandan Kayserispor'un Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı maçta Kvrzic kırmızı kart gördü. Kvrzic, Fenerbahçe ile oynanacak kupa maçında takımını yalnız bırakacak.

Kayserispor’da ameliyat olan Alpay Çelebi, Nurettin Korkmaz, Levent Gülen, kasığından sakatlığı bulunan Miguel Lopes, kas ağrısı olan Ziya Alkurt’tan sonra kaleci Lung da sakatlar kervanına dahil oldu.

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