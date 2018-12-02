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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
02.12.2018 - 17:26, Son Güncelleme:

Son dakika: Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi

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Son dakika: Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam istifa etti. Karpuzatan Kadir Has Tesisleri'ne gelen Sağlam, yönetime istifasını sunarken, yönetim de kabul etti sözleşme karşılıklı olarak feshedildi.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 12 puan ile 17. basamakta yer alan Kayserispor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı.

Deneyimli teknik adam bugün Karpuzatan Kadir Has Tesisleri'nde yöneticilerle bir araya gelerek istifasını sundu. Konuyu ele alan Kayserispor yönetimi de istifayı kabul etti. Yapılan görüşmeler sonrasında Sağlam'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Toplantı sonrası Kulüp Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, Ertuğrul Sağlam ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını söylerken, tecrübeli hocaya herhangi bir tazminat ödenmeyeceğini söyledi.

Trabzonspor ile oynanan karşılaşma sonrasında tepkilerin odağında bulunan Sağlam'ı taraftar istifaya davet etmişti. Kayserispor, Sağlam yönetiminde bu sezon 14 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi alırken, kalesinde 24 gol gördü ve attığı 10 golle ligin an az fileleri havalandıran takımı konumunda bulunuyor.

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ManU'da kan kaybı sürüyor!

Southampton 2-2 Manchester United (MAÇ ÖZET)Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Southampton ile 2-2 berabere kaldı. Ligin 14. hafta mücadelesine hızlı başlayan ev sahibi Southampton, 13. dakikada Stuart Armstrong, 20. dakikada Cedric Soares'in golleriyle 2-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Manchester United, 33. dakikada Romelu Lukaku, 39. dakikada ise Ander Herrera'nın ağları sarsmasıyla skoru 2-2'ye getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda iki takım da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi. Ligde son 3 maçında sadece 2 puan toplayabilen Manchester United, 22 puanla 7'nci, Southampton ise 9 puanla 18'inci sırada yer aldı.
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