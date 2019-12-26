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Futbol
DHA
26.12.2019 - 12:35, Son Güncelleme:

Son dakika... Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

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Son dakika... Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

Kayserispor yönetimi, teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayırma kararı aldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor’da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.

Süper Lig’de 17 haftanın ardından 10 puanla sonuncu sırada yer alan Sarı-kırmızılılarda yönetim, ikinci yarı öncesi Bülent Uygun’la karşılıklı anlaşarak yol ayrılığı kararı aldı.

Teknik direktör Bülent Uygun, ligin 10’un haftasında takımın başına geçmiş, görev aldığı 7 haftada 2 galibiyet, 5 de mağlubiyet yaşadı.

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Son dakika... Kayserisporda Bülent Uygun dönemi sona erdi


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