Son dakika... Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Kayserispor yönetimi, teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayırma kararı aldı.
İstikbal Mobilya Kayserispor’da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.
Süper Lig’de 17 haftanın ardından 10 puanla sonuncu sırada yer alan Sarı-kırmızılılarda yönetim, ikinci yarı öncesi Bülent Uygun’la karşılıklı anlaşarak yol ayrılığı kararı aldı.
Teknik direktör Bülent Uygun, ligin 10’un haftasında takımın başına geçmiş, görev aldığı 7 haftada 2 galibiyet, 5 de mağlubiyet yaşadı.
Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Boxing Day iddaa maçlarını yorumladı...
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle