MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSON DAKİKA | Kayserispor'da Bilal Başaçıkoğlu serbest kaldı
GeriFutbol SON DAKİKA | Kayserispor'da Bilal Başaçıkoğlu serbest kaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
10.12.2019 - 20:32, Son Güncelleme:

SON DAKİKA | Kayserispor'da Bilal Başaçıkoğlu serbest kaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
SON DAKİKA | Kayserispor'da Bilal Başaçıkoğlu serbest kaldı

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un oyuncusu Bilal Başacıkoğlu takımdan ayrıldığını duyurdu.Bilal Başaçıkoğlu'nun ardından Kayserispor'da bu sezon yaşanan ayrılık sayısı 5 oldu.

Daha önce kadro dışı bırakılan ve tek taraflı fesih hakkı elde eden 24 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hebasından yaptığı açıklamada, kulüpte oynadığı süre boyunca takımı için elinden geleni yaptığını belirtti.

"Her iki taraf adına da bir son olması en doğrusu." ifadesini kullanan Bilal Başaçıkoğlu, güzel arkadaşlıklar kurduğu Kayseri'den ayrıldığı için üzüldüğünü kaydetti.

Bilal Başacıkoğlu'nun ayrılışıyla ilgili Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada oyuncuya bundan sonraki hayatında başarılar dileklerini söyledi.

Hollanda'nın Feyenoord kulübünden 2018-2019 sezonunda Kayserispor'a transfer olan Bilal Başacıkoğlu, sarı-kırmızılı ekiple 33 lig maçına çıkmış, gol atma başarısı gösterememişti.

SON DAKİKA | Kayserisporda Bilal Başaçıkoğlu serbest kaldı

"Kayserispor'u ligde tutacağız"Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, "Alın terimizle bu forma için mücadele etmeye devam edeceğiz. Sonrasında da güzel günler ve güzel yarınlar bizim olacak. İnşallah kümede bırakma başarısı da göstererek herkesin takdirini kazanacağız" dedi.
daha fazla video için

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle