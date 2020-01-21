Son dakika | Kayserispor'a Silviu Lung'tan kötü haber! 3 hafta...
Hes Kablo Kayserispor'un kalecisi Silviu Lung'un 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşma öncesinde kadrodan çıkarılan Lung'un parmak kemiğinde çatlak tespit edildiği belirtildi.
Antrenmanda ikili mücadele sırasında Lung'un sol el 5. parmak kemiğinde çatlak meydana geldiğinin aktarıldığı açıklamada, 30 yaşındaki Rumen file bekçisinin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.
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