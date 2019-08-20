Son Dakika: Kayserispor, Galatasaray'dan Ozornwafor'u kiraladı | Transfer Haberleri
Kayserispor, Galatasaray’dan Valentine Ozornwafor’u 1 yıllığına kiraladı.
Kayserispor, Ozornwafor’u 1 yıllığına kiraladı! TFF Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Galatasaray forması giyen Ozornwafor’u kadrosuna kattı.
TRT Spor'da yer alan habere göre; İ.M. Kayserispor, Galatasaray’dan Valentine Ozornwafor’u 1 yıllığına kiraladı.
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