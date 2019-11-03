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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
03.11.2019 - 17:49, Son Güncelleme:

Kayserispor - Fenerbahçe: 1-0

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Kayserispor - Fenerbahçe: 1-0

Süper Lig'in 10. hafta maçında ligde son sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında liderlik için sahaya çıkan Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Kayserispor bu sezon ligdeki ilk galibiyetine imza attı.

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  • Kayserispor - Fenerbahçe maçından kareler...
  • Kayserispor - Fenerbahçe maçından kareler...
  • Kayserispor - Fenerbahçe maçından kareler...
  • Kayserispor - Fenerbahçe maçından kareler...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe ilk yarıda direkleri ve kaleci Lung'u geçemedi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda da atak oynayan taraf Fenerbahçe olsa da Kayserispor 58. dakikada tecrübeli golcüsü Umut Bulut'un attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda Fenerbahçe skoru değiştirmek için rakip kaleye yüklense de yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 7'ye yükseltirken, Fenerbahçe lider Alanyaspor'un puan kaybettiği maçta büyük bir fırsatı değerlendiremedi ve 17 puanda kaldı.

İsyan ettiler
Kayserispor taraftarları ve oyuncuları, penaltı isyanıyla dikkat çekti. Önce 31. dakikada kornerde Abdennour'un yerde kaldığı pozisyon ardından 32'de Serdar Aziz ile Lopes'in kale önünde ikili mücadelesi, tribünlerden tepki topladı. Sarı-kırmızılılar her iki pozisyonda da penaltı bekledi. Hakem Arda Kardeşler'in devam kararları ıslıklarla protesto edildi.
34. dakikada bu sefer Mensah'ın ceza sahası içerisinde dönerken yere düşmesi de penaltı beklentilerini çoğalttı. 

Emre'ye tepki
Kayseri'de ev sahibi takım tribünlerinde Emre Belözoğlu'na tepkiler oldu. Tecrübeli oyuncu topu her aldığında ıslıklar yükseldi.
Maçın ilk anından itibaren bu tepkiler hep devam etti.

Yasir'in zor anları
Sezon başında Fenerbahçe'den Kayserispor'a geçen genç sol bek Yasir Subaşı, eski takımına karşı zor anlar yaşadı.
Maç öncesinde hem teknik direktör Ersun Yanal hem de eski takım arkadaşlarıyla bir araya gelen genç yıldız, karşılaşmada da zorlandı.

Sakatlık sıkıntısı
Ev sahibi Kayserispor'da savunmada yer alan Benoit Poulain, karşılaşmada 23. dakikada sakatlandı. Sağ bacak arka adalesini tutan başarılı savunmacı kendini yere bıraktı. Sağlık ekibinin desteğiyle kenara gelen Poulain, değişiklik istedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Moses'ın kale alanına gönderdiği pasta ön direğe koşu yapan Muric, önünden geçen topa dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.
26. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı köşe atışında savunmadan dönen topu iyi takip eden Moses, altıpas içerisinde meşin yuvarlağa gelişine sert vurdu. Top, kale direğinin sol üst köşesinden oyun alanına döndü.
26. dakikada rakip oyunculardan kaptığı topla kendi yarı alanını hızla geçen Ozan Tufan'ın pasında sol kanatta meşin yuvarlağı kontrol eden Rodrigues'in içe katederek sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Lung köşeye giden topu çeldi.
39. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Serdar Aziz, kafayla topu ters direk dibine gönderdi. Altıpasın solundaki Muric'in kafa vuruşunda, kaleci Lung'un müdahale ettiği top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu takip eden Rodrigues'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
45 1. dakikada Muric'in kafayla indirdiği topla ceza alanında buluşan Rodrigues'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

57. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor öne geçti. Orta sahayı paslarla geçen Kayserispor'da rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Mensah'ın şık ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Umut Bulut, kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Umut Bulut'un vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Altay'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0
72. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç'ün ceza alanına gönderdiği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. Topu iyi takip eden Gustavo, ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
73. dakikada Fenerbahçe'de sağ kanattan Deniz Türüç'ün ceza alanına ortasında arka direkte Zanka, boş pozisyonda topa kafayı vurdu. Kaleci Lung'dan dönen topu kontrol eden Hasan Ali Kaldırım, sol çaprazdan meşin yuvarlağa sert vurdu. Lung köşeye giden topa bir kez daha müdahale etti ve meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Arda Kardeşler, Erdinç Sezertam, Süleyman Özay
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Poulain (Dk. 27 Levent Gülen), Abdennour, Yasir Subaşı, Djedje (Dk. 83 Rienstra), Şamil Çinaz, Mensah, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 64 Pedro Henrique), Umut Bulut, Adebayor
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Zanka (Dk. 77 Mevlüt Erdinç), Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Emre Belözoğlu (Dk. 70 Tolga Ciğerci), Ozan Tufan, Moses (Dk. 64 Deniz Türüç), Rodrigues, Muric
Gol: Dk. 57 Umut Bulut (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 61 Rodrigues, Dk. 75 Tolga Ciğerci, Dk. 82 Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 86 Yasir Subaşı (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Kayserispor - Fenerbahçe: 1-0

 

 MAÇTAN NOTLAR

- Yanal kadroyu bozmadı

Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, ligde son oynadıkları İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosunu bozmadı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta ligde İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 yendikleri maçın ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Tecrübeli teknik adam, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında kalede Altay Bayındır'a görev verirken, savunmayı Mauricio Isla, Zanka, Serdar Aziz ve Hasan Ali Kaldırım dörtlüsünden kurdu.

Orta alanın göbeğinde Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan'ı görevlendiren teknik direktör Yanal, kanatlarda ise Garry Rodrigues ile Victor Moses'a şans verdi. Santrforda ise yine Vedat Muric görev yaptı.

- Nabil Dirar kadroda

Yanal, rahatsızlığı geçen kaleci Harun Tekin ve sakatlığı düzelen Nabil Dirar'ı 18 kişilik maç kadrosuna dahil etti.
Sakatlıkları devam eden Adil Rami ve Max Kruse, kadroda yer almadı.

- Bülent Uygun, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü.
Son olarak Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Osmanlıspor'u çalıştıran Uygun, 2 yıl sonra Süper Lig'deki ilk sınavını, futbolculuğu döneminde önemli başarılar elde ettiği Fenerbahçe'ye karşı verdi.

- Kayserispor'da 3 değişiklik

Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligin 9. haftasında 4-0 yenildikleri BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de üç değişiklik yaptı. Uygun, Fenerbahçe karşısında Rienstra, Hasan Hüseyin Acar ve Pedro Henrique'nin yerine Abdennour, Djedje ve Adebayor'a 11'de şans verdi Sarı-kırmızılı ekip, Lung, Miguel Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir Subaşı, Djedje, Şamil Çinaz, Mensah, Bilal Başacıkoğlu, Umut Bulut, Adebayor 11'iyle sahaya çıktı.

- Tribünler doldu

Kayserispor taraftarları, Fenerbahçe maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünleri büyük ölçüde dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran Fenerbahçe taraftarı da takımlarını destekledi.
Öte yandan Kayserispor taraftarı, sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Deniz Türüç'e tezahüratta bulunarak tribüne çağırdı.
2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla her iki takım oyuncuları maskeyle seremoniye çıktı.

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