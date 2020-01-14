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Futbol
Haber Giriş: 14.01.2020 - 19:35,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Kasımpaşa, Ndongala'yı transfer etti!

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Son Dakika | Kasımpaşa, Ndongala'yı transfer etti!

Kasımpaşa, Genk'in kanat oyuncusu Dieumerci Ndongala'yı transfer etti.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Belçika Ligi takımlarından Genk'in Kongolu futbolcusu Dieumerci Ndongala'yı kadrosuna dahil etti.

Kasımpaşa, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini resmen açıkladı.

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