Haber Giriş: 14.01.2020 - 19:35,
Son Dakika | Kasımpaşa, Ndongala'yı transfer etti!
Kasımpaşa, Genk'in kanat oyuncusu Dieumerci Ndongala'yı transfer etti.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Belçika Ligi takımlarından Genk'in Kongolu futbolcusu Dieumerci Ndongala'yı kadrosuna dahil etti.
Kasımpaşa, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini resmen açıkladı.
Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle