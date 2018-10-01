Son dakika: Kasımpaşa, Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı
Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Süper Lig'de art arda alınan kötü sonuçların ardından Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları sonucunda Teknik Direktörümüz ayrılık kararı almıştır.
Kendisine ve ekibine bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz."
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