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GeriFutbol Son Dakika | Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı transfer etti
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Haber Giriş: 31.01.2020 - 17:08,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı transfer etti

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Son Dakika | Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı transfer etti

Kasımpaşa, Championship ekiplerinden Huddersfield'ın 25 yaşındaki Kosovalı sağ beki Florent Hadergjonaj'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Süper Lig ekiplerinden KasımpaşaHuddersfield'ın Kosovalı sağ beki Florent Hadergjonaj'ı kadrosuna kattı.

25 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa'da forma giyecek.

Florent Hadergjonaj'ın ismi sezon başında Fenerbahçe ile geçiyordu. Sarı lacivertli takım, Isla'nın alternatifi olarak listesine Florent Hadergjonaj'ı almıştı.

Son Dakika | Kasımpaşa, Florent Hadergjonajı transfer etti

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