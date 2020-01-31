Son Dakika | Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı transfer etti
Kasımpaşa, Championship ekiplerinden Huddersfield'ın 25 yaşındaki Kosovalı sağ beki Florent Hadergjonaj'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Huddersfield'ın Kosovalı sağ beki Florent Hadergjonaj'ı kadrosuna kattı.
25 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa'da forma giyecek.
Florent Hadergjonaj'ın ismi sezon başında Fenerbahçe ile geçiyordu. Sarı lacivertli takım, Isla'nın alternatifi olarak listesine Florent Hadergjonaj'ı almıştı.
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