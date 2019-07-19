Son dakika: Kasımpaşa Aytaç Kara'yı transfer etti
Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:
"Geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Aytaç Kara, sabah saatlerinde sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti ve ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
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