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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
23.08.2018 - 21:13, Son Güncelleme:

Son dakika: Josef resmen Al-Ahli'de! İşte bonservisi...

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Son dakika: Josef resmen Al-Ahli'de! İşte bonservisi...

Fenerbahçe, Josef de Souza için Al Ahli'den 12 milyon euro bonservis bedeli alındığını KAP'a bildirdi.

Sarı-lacivertliler resmi sitelerinden yaptıkları açıklamada kulübün yüksek menfaatlerini düşündüklerini dile getirerek, Brezilyalı futbolcunun sözleşme süresinin bitmesine az bir süre kaldığını vurguladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

Futbolcumuz Josef de Souza, Suudi Arabistan kulübü Al Ahli SC ile kulübümüzün yaptığı anlaşmanın ardından gereken görüşmeyi yapmış ve transfer için mutabakata varmıştır.

Bilindiği üzere, Al Ahli kulübünün, Josef de Souza için kulübümüze ilettiği ilk teklif, kulübümüz tarafından kabul edilmemiş ve basında çıkan teklifin kabul edildiğine yönelik haberlere istinaden gerekli bilgilendirme kamuoyuna dün yapılmıştı.

Sonrasında Al Ahli kulübünden gelen ikinci teklif üzerine transfer stratejilerimiz doğrultusunda, kulübümüzün yüksek menfaatleri düşünülerek  gereken görüşmeler başlatılmıştır. 

Bu bağlamda; futbolcunun sözleşmesinin 10 ay sonra sona erecek olması ve önümüzdeki 4.ay itibariyle istediği kulüple görüşme ve bonservissiz anlaşma şansının olduğu düşünülerek hareket edilmiştir. 

Josef De Souza da Fenerbahçe’ye olan bağlılığını göstermiş ve tüm bu bakış açısı doğrultusunda Fenerbahçe’mizin anlaştığı kulüp ile görüşmeleri tamamlayarak imzayı atmıştır. 

Josef’e Fenerbahçemize olan tüm hizmetlerinden dolayı en içten şekilde teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine sonsuz başarılar dileriz. 

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