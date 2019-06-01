Son dakika: Jose Antonio Reyes yaşamını yitirdi
Dünyaca ünlü İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, geçirdiği trafik kazası sonucu 35 yaşında hayatını kaybetti.
Sevilla Kulübü yaptığı açıklama hayatını kaybeden futbolcu için başsağlığı diledi.
İspanya'da geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden Reyes için Sevilla," Daha kötü bir haber doğrulamayazdık... Sevilla'nın sevilen yıldızı Jose Antonio Reyes, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Huzur içinde uyu." açıklamasını yaptı.
Reyes 2004-2007 yılları arasında Arsenal forması giymişti. Yıldız oyuncu İspanya Milli Takımı adına 21 kez maça çıktı. Reyes son olarak ikinci lig kategorisindeki Extremadura takımında forma giyiyordu.
GALATASARAY KAP'A BİLDİRMİŞTİ
Galatasaray 2011 yılında Reyes ile transfer görüşmelerine başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirse de transferi sonuçlandıramamıştı.
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