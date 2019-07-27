Son dakika... İşte Mustafa Pektemek'in yeni takımı!
Kasımpaşa, Mustafa Pektemek ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Mustafa Pektemek, Kasımpaşa'nın Avusturya kampına katıldı.
Beinsports'un haberine göre Beşiktaş forması giyen Mustafa Pektemek, yeni sezonda Kasımpaşa forması giyecek.
30 yaşındaki futbolcu Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erdikten sonra serbest kalmıştı.
Mustafa Pektemek geçtiğimiz sezon siyah beyazlı formayla 18 maça çıkmış, 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemişti.
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