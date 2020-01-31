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Futbol
Haber Giriş: 31.01.2020 - 16:02,Son Güncelleme:/

Son dakika | İstanbulspor, Allahyar'ın sözleşmesini feshetti.

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Son dakika | İstanbulspor, Allahyar'ın sözleşmesini feshetti.

TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetti.

Sözleşmesi feshedilen İranlı futbolcu yeniden sarı lacivertli takıma döndü. 

18 yaşındaki forvet oyuncusu sarı siyahlı formayla 11 maça çıkarken, 1 gol kaydetti. 

Fenerbahçe Allanyar'ı sezon başında İran ekibi Esteghlal FC'den 753 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti. 

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Son dakika | İstanbulspor, Allahyarın sözleşmesini feshetti.

 

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