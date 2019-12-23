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SON DAKİKA | Igor Tudor Hajduk Split yeni teknik direktörü oldu
Ülkemizde Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor, ülkesinin takımlarından Hajduk Split'in yeni teknik direktörü oldu.
41 yaşındaki Hırvat teknik adam 2013 yılında teknik direktörlük kariyerine başladığı Hajduk Split 'e 6 yıl sonra geri dönmüş oldu.
Igor Tudor, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de görev yapmıştı.
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