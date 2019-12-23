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Futbol
23.12.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

SON DAKİKA | Igor Tudor Hajduk Split yeni teknik direktörü oldu

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SON DAKİKA | Igor Tudor Hajduk Split yeni teknik direktörü oldu

Ülkemizde Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor, ülkesinin takımlarından Hajduk Split'in yeni teknik direktörü oldu.

41 yaşındaki Hırvat teknik adam 2013 yılında teknik direktörlük kariyerine başladığı Hajduk Split 'e 6 yıl sonra geri dönmüş oldu. 

Igor Tudor, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de görev yapmıştı.

 

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