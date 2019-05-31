Son dakika: İbrahim Üzülmez Kasımpaşa'da
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'i getirdi.
Kasımpaşa başarılı geçen sezonun ilk yarısının ardından bocalama devri yaşamıştı. Son olarak Mustafa Denizli'nin boş bıraktığı koltuğa Üzülmez oturacak.
Kasımpaşa resmi sitesinden şu duyuruyu yaptı:
Kamuoyuna duyuru Teknik Direktörlük konusunda prensip anlaşmasına vardığımız İbrahim Üzülmez ile 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 12:00’da Kemerburgaz Tesislerimizde imza töreni düzenlenecektir. Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.
Gençlerbirliği'ni Süper Lig'e çıkardıktan sonra kulüpten ayrıldığı açıklanan genç teknik adam, İstanbul ekibinde sezona başlayacak.
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