Son dakika: Hikmet Karaman'dan Deniz Türüç transferiyle ilgili flaş açıklama
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği Deniz Türüç ile ilgili önemli ifadeler kullandı.
A Spor'a konuşan Hikmet Karaman, "Deniz Türüç transfer konusunda isteğini ortaya koyan tek takım Galatasaray. Şu an durum bu, benim bilgim bu yönde. " ifadesini kullanırken sarı-kırmızılıların bu transferde önde olduğunu vurguladı.
Takımın önemli isimlerinin aynı anda takımdan ayrılmasına razı olmayacağını belirten deneyimli teknik adam, "Deniz Türüç ile Mensah'ın aynı anda takımdan ayrılması mümkün değil" şeklinde konuştu.
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