SON DAKİKA | Hatayspor Hamidou Maiga ile yollarını ayırdı
TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor, Hamidou Maiga ile yollarını ayırdı.
Hatayspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, takımın 24 yaşındaki Malili defans oyuncusu Hamidou Maiga'nın anlaşmalı olarak takımla ilişkinin kesildiğini bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Hamidou Maiga ile anlaşmalı olarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."
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