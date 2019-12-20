SON DAKİKA | Hatayspor Hamidou Maiga ile yollarını ayırdı

Hatayspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, takımın 24 yaşındaki Malili defans oyuncusu Hamidou Maiga'nın anlaşmalı olarak takımla ilişkinin kesildiğini bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Hamidou Maiga ile anlaşmalı olarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."

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