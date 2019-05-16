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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.05.2019 - 16:52, Son Güncelleme:

Son dakika: PFDK'dan Hasan Kartal'a 11 gün hak mahrumiyeti cezası!

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'a Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında müsabaka temsilcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 11 gün hak mahrumiyeti ve 12.500 TL para cezası verdi.

Süper Lig'in 33. haftasındaki olaylı Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı sonrasında Hasan Kartal maçın hakemi için, "Silahım olsa vururdum" ifadelerini kullanmıştı.

Emre Akbaba'nın ayağının kırılmasına sebep olan Samuido'ya 2 maç ceza verildi. Öte yandan Okan Buruk ve Galatasaray'dan Abdurrahim Albayrak'a para cezaları verildi.

PFDK'dan şu açıklama yapıldı:

1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 11.05.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.başkanı HASAN KARTAL'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. başkanı HASAN KARTAL'ın, müsabaka temsilcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 11 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 12.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. teknik sorumlusu OKAN BURUK'un, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. antrenörü YILMAZ BAL'ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. antrenörü YILMAZ BAL'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. sporcusu BRAIAN JOSE SAMUDIO SEGOVIA'nın, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 11.05.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. idarecisi ABDURRAHİM ALBAYRAK'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

Son dakika: PFDKdan Hasan Kartala 11 gün hak mahrumiyeti cezası

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