« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri>Son dakika: Hakan Balta'nın lisansı çıkartıldı

Son dakika: Hakan Balta'nın lisansı çıkartıldı

Galatasaray'da Hakan Balta ligin ikinci yarısında sahalara geri dönüyor. Deneyimli futbolcunun lisansı çıkarıldı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Galatasaray'da Igor Tudor döneminde kadro dışı bırakılan Hakan Balta, formasına kavuşuyor.

Fatih Terim'in takımın başına geçmesiyle antrenmanlara yeniden başlayan ve kampa dahil edilen Hakan Balta, Antalya kampındaki performansı ile de hocasından tam not aldı.

Özellikle sol bek transferinde sonuç bekleyen Terim, antrenmanlarda Hakan Balta ve Latovlevici'yi bu bölgede deneyerek rekabet yarattı.

İlk yarıda lisansı çıkarılmadığı için resmi maça çıkamayan Hakan Balta, ikinci yarı geniş kadroda kendisine yer bulacak. Deneyimli futbolcunun fiziksel durumuna göre ilk 11'de de değerlendirilebileceği belirtildi. Fatih Terim, Antalya kampında Hakan Balta ile yakından ilgilenerek, ona ihtiyacı olduğunu söyledi ve kendisine olan güvenini ortaya koydu.

2007-2008 sezonunda Manisaspor'dan transfer edilen 34 yaşındaki futbolcunun Galatasaray formasıyla 4 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 5 Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor. (Ntv Spor)

Son dakika: Hakan Baltanın lisansı çıkartıldı

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

lisans

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ