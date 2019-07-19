Son Dakika | Hakan Arıkan İstikbal Mobilya Kayserispor'da
İstikbal Mobilya Kayserispor, kaleci Hakan Arıkan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
İstikbal Mobilya Kayserispor, kaval kemiği kırılan kaleci Eray İşcan'ın yerine eski oyunculardan Hakan Arıkan'ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Hakan Arıkan ile yapılan sağlık kontrolünün ardından 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Tecrübeli file bekçisi geçen sezon Spor Toto 1'inci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 21 maça çıkmıştı.
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