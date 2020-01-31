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Futbol
Haber Giriş: 31.01.2020 - 17:25,Son Güncelleme:/

Son Dakika Haberleri | Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!

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Son Dakika Haberleri | Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21-25. hafta programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21. - 25. hafta programını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre; 23. haftada oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacağı belirtildi.

Öte yandan aynı hafta oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesinin ise 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacağı kaydedildi.

Son Dakika Haberleri | Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

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