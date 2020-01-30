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Futbol
Haber Giriş: 30.01.2020 - 12:34,Son Güncelleme:/

Son Dakika Haberi | Elazığspor - Kırşehir Belediyespor maçı ertelendi!

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Son Dakika Haberi | Elazığspor - Kırşehir Belediyespor maçı ertelendi!

Türkiye Futbol Federasyonu, kentte meydana gelen deprem sebebiyle Elazığspor - Kırşehir Belediyespor maçını erteledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, kentte meydana gelen deprem sebebiyle Elazığspor - Kırşehir Belediyespor maçını erteledi.

Fikstüre göre 2 Şubat Pazar günü saat 13.00'da oynanması gereken müsabaka, ileri bir tarihte oynanacak.

Federasyon, Elazığspor - Kırşehir Belediyespor mücadelesinin oynanacağı yeni tarihi henüz açıklamadı.

Son Dakika Haberi | Elazığspor - Kırşehir Belediyespor maçı ertelendi

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