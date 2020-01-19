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Haber Giriş: 19 Ocak 2020 - 08:37, /

Son Dakika Haberi | Conor McGregor'dan rekor zafer!

Dünyanın kilitlendiği maçta 40 saniyede nakavt geldi.

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Geçtiğimiz yıl Khabib Nurmagomedov karşısındaki mağlubiyetinin ardından dövüş kariyerine son verdiğini açıklayan Conor McGregor, 1,5 yıl aradan sonra ringlere döndü.

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UFC 246'da 'Kovboy' lakaplı Donald Cerrone ile dövüşen Conor McGregor, tarihin en çarpıcı galibiyetlerinden birine imza attı.

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Usta dövüşçü, Las Vegas T Mobile Arena'da gerçekleşen mücadelede rakibini yalnızca 40 saniyede nakavt etmeyi başardı.

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Bu galibiyet, Conor McGregor'ın kariyerindeki en hızlı ikinci nakavt olarak kayıtlara geçti.

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Conor McGregor daha önce Jose Aldo'yu 13 saniye nakavt ederek UFC rekoru kırmıştı.

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McGregor maçın ardından," Geri döndüm. Geri dönmek harika. Kopmayacağımı söylemiştim. Donald’ı kendi yüksek tekmesiyle yakaladım. Desteğiniz için teşekkürler." dedi.

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“Bu siklette iyi hissediyorum. Çok formdayım. Daha yapacağım çok şey var. Bu gece parti yapacağım. Geri döndüm.”

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Cerrone ise “Yüksek tekmeyle yakaladı beni. Omuzuyla vurdu, böyle bir şey hiç görmedim. Dövüşmeyi ve sporu seviyorum. Hala buradayım.” ifadelerini kullandı.

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