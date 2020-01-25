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Futbol
Haber Giriş: 25.01.2020 - 13:52,Son Güncelleme:/

Son Dakika Haberi | Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku! 15 gün yok...

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Beşiktaş'ta Adem Jjajic, sol arka üst adalesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık 15 gün forma giyemeyecek.

Beşiktaş forması giyen Adem Jjajic, sol arka üst adalesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık 15 gün sahalardan uzak kalacak.

Siyah beyazlı ekip tarafından yapılan açıklamada, başarılı oyuncuya yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde biceps femoris tendiniti tanısı konduğu belirtildi.

Aynı açıklamada Adem Jjajic'in tedavisine başlandığı da kaydedildi.

Beşiktaş'ın Adem Ljajic açıklaması şu şekilde:

Futbol Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sol arka üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Adem Ljajic’e yapılan muayene ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde çekilen MR sonucunda biceps femoris tendiniti tanısı konmuştur. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Son Dakika Haberi | Beşiktaşta Adem Ljajic şoku 15 gün yok...

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