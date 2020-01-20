Son Dakika | Guilherme Sitya resmen Konyaspor'da | Transfer Haberleri

İttifah Holding Konyaspor, Jagiellonia'dan sol bek oyuncusu Guilherme Sitya ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman'ın transferini çok istediği isim kadroya katıldı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil ile Guilherme Sitya katıldı.



Cavani yine şov yaptı;





İmza töreninde konuşan sol bek Guilherme, "Türkiye'nin öne çıkan kulüplerinden birine geldiğim için mutluyum. Konyaspor'u kariyerim açısından önemli bir adım olarak görüyorum. Şimdi bana düşen, potansiyelimi ortaya koymak, iyi mücadele etmek ve beklentileri boşa çıkarmamak. Bana güvenenleri hayal kırıklığına uğratmayacağıma eminim" dedi.

Opsiyonlu olarak 1.5 + 1 yıllığına imza atan Guilherme Sitya, İttifak Holding Konyaspor'da 12 numaralı formayı giyecek.