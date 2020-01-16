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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.01.2020 - 16:23,Son Güncelleme:/

Son dakika | Göztepe'de Veli Çetin'in sözleşmesi feshedildi

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Son dakika | Göztepe'de Veli Çetin'in sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon başında Ekol Göz Menemenspor'dan transfer ettiği Veli Çetin ile yollarını ayırdı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Veli Çetin'le görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekibin Antalya kampına götürülmeyen Veli Çetin, bu sezon Göztepe formasıyla Türkiye Kupası'nda 1 maçta mücadele etmişti.

Öte yandan, Adanaspor'a kiralanan Hakan Çinemre'nin bu sezon sonu bitecek sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı kaydedildi.

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Son dakika | Göztepede Veli Çetinin sözleşmesi feshedildi

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