Son dakika: Göztepe'de Nabil Ghilas ile yollar ayrıldı
Göztepe, Nabil Ghilas'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Oyuncumuz Nabil Ghilas’la yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Ghilas’a devam eden spor yaşantısında başarılar dileriz."
Göztepe Eren Derdiyok transferini bu video ile açıkladı...
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle