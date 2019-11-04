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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -
04.11.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

Son Dakika | Göztepe'de İlhan Palut hamlesi! Görüntülü aramayla iş bitti...

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Son Dakika | Göztepe'de İlhan Palut hamlesi! Görüntülü aramayla iş bitti...

Süper Lig'de teknik direktör Tamer Tuna'nın istifa ettiği Göztepe'de, teknik direktörlük için İlhan Palut'la anlaşmaya varıldı.

Süper Lig'de teknik direktör Tamer Tuna'nın, 4-1'lik Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası Başkan Mehmet Sepil'in yaptığı "Hocalarımız ve futbolcularımız formsuzdu" açıklamasının ardından istifa ettiği Göztepe'de, teknik direktörlük için İlhan Palut'la anlaşmaya varıldı. Listesindeki deneyimli alternatifleri değerlendiren Göz-Göz'de Başkan Mehmet Sepil, 42 yaşındaki Palut'ta karar kıldı.

Başkan Vekili Talat Papatya'yla İzmir'de bir araya gelen, ABD'de bulunan Başkan Sepil'le de görüntülü bağlantı kuran Palut'la el sıkışıldı. İlk teknik direktörlük deneyimini futbolcu olarak 3'üncü Lig, 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de formasını giydiği Hatayspor'da yaşayan Palut, takımı 2017-18 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyon yaptı.

Genç teknik adam, geçen sezon Hatayspor'a 1'inci Lig'de Play-Off finali oynatıp Süper Lig'i seri penaltılarla kaçırdı. Palut, bu sezon 1'inci Lig'de Hatay'daki görevinden 6'ncı hafta sonrası ayrıldı. İlhan Palut, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in son 3 yılda takımı emanet ettiği üçüncü Süper Lig deneyimi olmayan teknik adam olacak.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yaparken 2 şampiyonluk yaşayan Tamer Tuna, 2017-18 sezonunda Süper Lig'deki ilk teknik adamlık deneyimini Sepil başkanlığında Göz-Göz'de yaşadı. Sonraki sezon başında 1'inci Lig'de Cesar Grup Ümraniyespor'la başarılı sonuçlar elde eden eski Beşiktaşlı futbolcu Bayram Bektaş, Göztepe'nin başında Süper Lig'de ilk kez teknik adamlık yaptı. Bu sezon da son yılların dikkat çeken genç teknik adamlarından olan İlhan Palut, Göztepe'de ilk kez Süper Lig şansı bulacak.

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