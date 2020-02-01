Son Dakika | Gökhan Gönül'den yeni sözleşme açıklaması!

Süper Lig'de Rizespor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta galibiyet golünü atan Gökhan Gönül maç sonunda açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren tecrübeli futbolcu, "Gol attığım için her futbolcu gibi seviniyoruz. Zor bir süreçten geötiğimiz bir gerçek. Yaşanılan bazı sorunlar var. Yeni hocayla birlikte taraftarımıza bir şeyler vermek zorundaydık. Kazandık, mutluyuz. Sezon sonu geldiğinde de ligi en yukarıda bitirmek için elimizden geleni yapacağız. İstemediğimiz sonuçlar alıyorduk. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Sezon sonu neler yapmışız, bu süreci nasıl atlatmışız göreceğiz. Beşiktaş varsa her yerde umut vardır. Biz hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık" dedi.

Yeni sözleşme sorusunu da yanıtlayan Gökhan Gönül, "Bu benim elimde olan bir şey değil. Başkanın, yönetimin elinde olan bir şey. Şu an için bir şey yok. Yönetimimiz, başkanımızın öncelikleri başka olabilir. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.





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