Son dakika: Gençlerbirliği küme düştü
Süper Lig'de 29 yıldır mücadele veren Gençlerbirliği, Kasımpaşa'ya 3-1 yenilerek küme düştü.
Efsane başkan İlhan Cavcav'ın vefatının ardından oğlu Murat Cavcav'ın başkanlığında yoluna devam eden Başkent temsilcisi, efsane başkanının adı verilen sezonda küme düşme üzüntüsünü yaşadı. 28. haftada Galatasaray'ı 1-0 yenerek moral bulan Ümit Özat'ın takımı, bu maçtan sonra üst üste 5 yenilgi alarak sonunu hazırladı. Kırmızı-siyahlılar son 10 hafta içinde yalnız Galatasaray'dan 3 puan aldı. Gençlerbirliği Süper Lig'de bir önceki sezonu sekizinci sırada bitirmişti.
Geçen hafta Trabzonspor'u 5-2 yenen ligin flaş ekibi Kasımpaşa ise bu galibiyetin ardından puanını 46'ya çıkardı.
GENÇLER 10 KİŞİ KALDI
Mücadelenin 36. dakikasında Gençlerbirliği yarı alanının ilk metrelerinde sol kanatta İlhan Depe'ye sert müdahalede bulunan Ahmet Oğuz, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.
GOL PERDESİ 39'DA AÇILDI
Karşılaşmanın 39. dakikasında Kasımpaşa, Mbaye Diagne'nin attığı golle 1-0 öne geçti: Strahil Popov'un sağ kanattan yaptığı orta ile ceza sahasının hemen içerisinde buluşan Mbaye Diagne, Palitsevich'ten sıyrılıp şutunu çekti, top kaleci Johannes Hopf'un sağından ağlarla buluştu.
İlk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı.
Kasımpaşa, 49. dakikada Mbaye Diagne'nin attığı golle farkı 2'ye çıkardı: Trezeguet'in pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan İlhan Depe, son çizgiye indikten sonra yerden pasını altıpas içerisinde bomboş pozisyonda bulunan Mbaye Diagne'ye gönderdi. Diagne'nin gelişine çektiği şut Gençlerbirliği ağları ile buluştu: 2-0.
FARK 1'E İNDİ
64. dakikada Gençlerbirliği, Elvis Manu'nun attığı golle farkı 1'e indirdi: Milinkovic'in ara pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda topla buluşan Elvis Manu, kaleci Ramazan Köse'den sıyrıldıktan sonra altıpas içerisinden kaleye açısı dar olmasına rağmen şutunu çekti, top Kasımpaşa ağları ile buluştu.
79. dakikada Kasımpaşa'da sınırda bulunan Trezeguet, gördüğü sarı kart sonrası 34. haftadaki Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
DIAGNE HAT-TRİCK YAPTI
89. dakikada sağ kanattan Strahil Popov'un yaptığı ortaya ön direkte hareketlenen Mbaye Diagne, Syarhey Palitsevich'in yaptığı müdahale ile yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Suat Arslanboğa, Kasımpaşa lehine penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunu gole çeviren Diange maçın sonucnu ilan etti: 3-1. Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 46'ya yükseltti.
İLHAN CAVCAV SEZONUNDA KÜME DÜŞTÜ
Spor Toto Süper Lig'de onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda zor günler geçiren Gençlerbirliği ise 30 puanda kalarak ligin bitimine 1 hafta kala küme düştü. Başkent ekibi, 29 yıldır aralıksız yer aldığı Süper Lig'e veda etti.
Lige başladığı Ümit Özat ile 3. haftanın ardından yollarını ayıran ve 9 maçlık Mesut Bakkal döneminin sonunda yeniden Özat ile anlaşan Başkent kulübü, 10 maçlık yenilmezlik serisi yakaladığı sezonda düşme hattından bir türlü kurtulamamıştı...
Ligde hanesine yazdırdığı 30 puanın 12'sini Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan alan ancak deplasmanda sadece 1 maç kazanabilen kırmızı-siyahlılar, 33. haftaya, düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'un üstünde 30 puanla 17. basamakta girdi.
Sezonun 28. haftasında Galatasaray'ı mağlup ettikten sonra çıktığı Kayserispor, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor ve Antalyaspor maçlarını kaybeden Gençlerbirliği, son olarak Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu ve 29 yıldır aralıksız yer aldığı Süper Lig'e veda etti.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Suat Arslanboğa , Mehmet Kısal , İbrahim Bozbey
Kasımpaşa: Ramazan , Popov , Veysel , Ben Youssef , Veigneau , Pavelka , Mensah (Omeruo dk. 37 ), İlhan Depe (Eduok dk. 68 ), Ahmed Ildiz , Trezeguet (Hasan dk. 86 ?), Diagne
Yedekler: Eray, Burak, Etoundi, Murillo, Hakan, Burak
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gençlerbirliği: Hopf , Claro , Palitsevich , Uğur , Milinkovic , Zeki (Rahmetullah dk. 59 ), Murat , Aydın (Issah dk. 46 ), Sessengon , Skuletic (Manu dk. 46 )
Yedekler: Numan, Yıldırım, Ahmet İlhan, Alper, İlker, Khalili, Mehmet
Teknik Direktör: Ümit Özat
Goller: Diagne (dk. 39, 49 ve 90 pen.) (Kasımpaşa), Manu (dk. 65) (Gençlerbirliği)
Kırmızı Kart: Ahmet Oğuz (dk. 36) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Pavelka, Trezeguet, Ben Youssef, Omeruo (Kasımpaşa)
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|14Önceki14
|Akhisar Bld. Spor
|32
|-11
|36
|15Önceki15
|Konyaspor
|32
|-3
|35
|16Önceki16
|Osmanlıspor
|32
|-9
|33
|17Önceki17
|Gençlerbirliği
|33
|-18
|30
|18Önceki18
|K. Karabükspor
|32
|-56
|12
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Milinkovic’in ortasında ceza sahası içinde Sessegnon’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’da kaldı.
12. dakikada sağ kanattan Popov’un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mensah’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.
21. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Milinkovic’in şutunda kaleci Ramazan meşin yuvarlağı çeldi.
39. dakikada Popov’un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne savunmada oluşan karambolü iyi değerlendirdi ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada sol kanatta topla buluşan Diagne’nin ceza sahası içine yerden çevirdiği ortada İlhan’ın şutu direğe çarpıp auta çıktı.
49. dakikada sol kanatta İlhan’ın açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Diagne’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
61. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Uğur’un şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ramazan oyun alanı içine çeldi.
65. dakikada sol kanatta topla buluşan Manu’nun ceza sahası içinde kaleciye çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
76. dakikada ceza sahası dışından çalımlarla ceza sahasına giren Sessengon’un şutunu kaleci Ramazan iki hamlede kontrol etti.
89. dakikada Diagne savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
90. dakikada penaltıyı kullanan Diagne topu ağlara gönderdi. 3-1
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