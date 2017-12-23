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Son dakika... Gece yarısı transfer bombası patladı: Domogoj Vida Beşiktaş'ta!

Beşiktaş, eylül ayında protokol imzaladığı Domagoj Vida’nın transferini bitirdi. Dinamo Kiev’den ayrılan Hırvat savunma oyuncusu, gece Transferden Sorumlu Asbaşkan Umut Güner ve Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir araya gelip Beşiktaş formasını giydi.

Hürriyet Haber
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BEŞİKTAŞ Domagoj Vida transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlı ekip yaz döneminde almak için uzun süre çaba sarf ettiği oyuncunun kulübü Dinamo Kiev’le bir türlü anlaşamamış, bunun üzerine, sözleşmesi devre arasında bitecek olan Hırvat yıldızla ara transfer dönemi için söz kesmişti. Siyah beyazlıların hasretle beklediği Domagoj Vida dün, transferden sorumlu asbaşkan Umut Güner ve siyah beyazlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir araya gelirken Beşiktaş forması giydi.

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DİNAMO Kiev ile sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncu için Beşiktaş Kulübü herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Tarafler eylül ayında protokol imzalamış ve anlaşmadan cayan tarafın 7 milyon Euro tazminat ödemesi kararlaştırılmıştı. Ancak iki taraf da caymazken, Vida’nın 3 Ocak’ta siyah beyazlıların Antalya kampına katılacağı öğrenildi. Ukrayna Süper Ligi’nde ikinci sırada bulunan, Avrupa Ligi’ndeyse grubunu lider tamamlayan Dinamo’nun önemli isimlerinden olan Vida bu sezon mavi beyazlı formayı 18 maçta giydi ve iki kez ağları sarstı.

Son dakika... Gece yarısı transfer bombası patladı: Domogoj Vida Beşiktaşta

 

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