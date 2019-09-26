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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.09.2019 - 06:57, Son Güncelleme:

Son Dakika: Gece yarısı sürprizi! Fikret Orman'ın kararı kesin... | Beşiktaş Haberleri

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Son Dakika: Gece yarısı sürprizi! Fikret Orman'ın kararı kesin... | Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş’taki görevinden ayrılık kararı alan Başkan Fikret Orman'ın Ulus'taki evi, önceki gece geç saatlere kadar ziyaretçi akınına uğradı. Başta Serdal Adalı olmak üzere yönetimdeki kurmayları, eve gelip Başkan'dan kararını değiştirmesini istedi ancak Orman geri adım atmayacağını belirtti.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın 7,5 yıllık görevine önceki gün Vodafone Park'ta düzenlenen sponsorluk toplantısında nokta koyduğunu duyurması, yönetimde şok etkisi yarattı.

Orman'ın Ulus'taki evi, önceki gece İkinci Başkan Serdal Adalı başta olmak üzere ziyaretçi akınına uğradı. Orman'ın kurmayları, Başkan'dan kararını bir kez daha düşünmesini istedi. Ancak Başkan, düşüncesinin kesin olduğunu belirtti.

Fikret Ormandan Abdullah Avcıya: Sen görevine devam et
Fikret Orman'dan Abdullah Avcı'ya: Sen görevine devam et

Teknik direktör Abdullah Avcı ve yardımcısı Gökhan Keskin'in de Fikret Orman'ın yanına gidip yöneticilerle benzer istekte bulunsa da Başkan, geri adım atmayacağını söyledi.

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