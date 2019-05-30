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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
30.05.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Son Dakika: Gazişehir Gaziantep Süper Lig'e yükselen son takım oldu

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Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'a penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayan Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği ve Denizlispor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Gazişehir Gaziantep tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Gazişehir Gaziantep 45+1'de Gökhan Alsan'ın kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 öne kapattı. Hatayspor ise 82. dakikada Mirkan Aydın golüyle eşitliği sağladı.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. 15'er dakikalık iki uzatmama bölümünde de skor değişmeyince seri penaltı atışlarına geçildi. 

Penaltı atışlarında Hatayspor'a 5-3 üstünlük sağlayan Gazişehir Gaziantep Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu. 

45
Hatayspor - Gazişehir Gaziantep maçından kareler
Hatayspor - Gazişehir Gaziantep maçından kareler

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

16. dakikada Gazişehir Gaziantep gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Erhan Çelenk, son çizgiden ortasını yaptı. Ceza sahasına koşu yapan Gökhan Alsan'ın altıpasın gerisinden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 
29. dakikada sağ kanatta 2 rakip oyuncudan şık bir şekilde sıyrılan Selim Ilgaz, son çizgiden ceza sahasına ortasını gönderdi. Kaleye yönelen topu Günay Güvenç kornere tokatlamak istedi ancak üst direkten seken meşin yuvarlak altıpas içine düştü. Gazişehir Gaziantep savunmasında Oğuz Ceylan kafayla topu kornere göndererek tehlikeyi savuşturdu. 
45. dakikada Gazişehir Gaziantep öne geçti. Sol çizgide topla ilerleyen Bjarnason, rakibinden sıyrıldıktan sonra çaprazdan ceza alanına yöneldi. Ceza sahasına girmeden diğer rakibinden de sıyrılan İzlandalı futbolcu, ortasını yaptı. Gökhan Alsan'ın altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1. 
Karşılaşmanın ilk yarısını Gazişehir Gaziantep 1-0 üstün tamamladı. 

57. dakikada Gökhan Alsan'ın pasında Poepon'un yerden plase vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
82. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Oğuz Ceylan'ı ortasında kale önünde Poepon'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Akın'da kaldı.
82. dakikada ceza sahası dışından Gökhan Karadeniz'in yaptığı sert vuruşta top kaleci Günay'dan geri geldi. Ceza sahası içerisinde Mirkan Aydın'ın dönen topa yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-1
90+1. dakikada sağ taraftan Korkishko'nun kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Mirkan Aydın'ın kafa vuruşunda direk dibinde Mehmet Erdem Uğurlu topu çizgi üzerinden çıkarttı. Dönen topla tekrar buluşan Mirkan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
Maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı ve uzatmaya gitti.

PENALTILAR

Uzatma dakikalarında da gol olmayınca Süper Lig'e çıkacak son takımı penaltı atışları belirledi. 
Gazişehir Gaziantep'te Poepon, Jefferson, Kerim, Mehmet Erdem Uğurlu, Ahmet Kesim penaltı arışlarını gole çevirirken, Hatayspor'da Mesut, Mirkan, Korkishko penaltı atışlarında golü buldu. Bordo beyazlı takımda Gökhan Karadeniz penaltı kaçırdı. 5-3'lük galibiyetle Gazişehir Gaziantep Süper Lig'e yükseldi. 

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
HATAYSPOR: Akın - Mehmet Dingil (Hamza Gür dk. 46 ), Yusuf Abdioğlu xx, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez (Korkishko DK. 79), Diallo (Dk. 118 Tom), Selim Ilgaz xx(Nimaga dk. 100 ), Cener Hüseyin Bağ , Gökhan Karadeniz, Mirkan Aydın
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay Güvenç, Uğur Aslan Kuru (Ahmet Kesim Dk. 96), Oğuz Ceylan , Yalçın Kılınç, Erhan Çelenk xx (Wanderson dk. 81 ?), Gökhan Alsan (Jefferson Dk. 100), Segbefia DK. 115 Kerim),Bjarnasson, Poepon, Mehmet Erdem Uğurlu, Oğulcan Çağlayan
GOLLER: DK. 45 Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep) DK. 82 Mirkan Aydın (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Poepon, Erhan Çelenk, Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep) Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu (Hatayspor)

Son Dakika: Gazişehir Gaziantep Süper Lige yükselen son takım oldu

Gazişehir Gaziantep kupasını aldı

 Süper Lig’e yükselme sonrası Gazişehirli futbolcular şampiyonluğu taraftarıyla kutlarken, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nu futbolcular omuzlarda taşıdı. 

Müsabaka sonunda düzenlenen kupa töreninde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hüsnü Güreli, Başkanvekili Nihat Özdemir, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez katıldı.

Gazişehir Gaziantep’e kupasını TFF Başkanı Hüsnü Güreli takdim etti. Kupayı kaptan Günay ve Başkan Adil Sani Konukoğlu beraber kaldırdı. Daha sonra Konukoğlu ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şampiyonluk Kupası'nı taraftara götürdü. 

Tarihinde ilk kez

Gazişehir Gaziantep, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.
Daha önce Gaziantep Büyükşehir Belediyespor adıyla profesyonel liglerde boy gösteren Gazişehir Gaziantep, dördüncü kez mücadele ettiği play-off'ta 2010-2011 sezonu ile geçen sezon finale yükselmişti.
Kırmızı-siyahlı takım, 2010-2011'de Orduspor'a, geçen sezon ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenilerek Süper Lig vizesi alamamıştı.
Gazişehir Gaziantep, Gaziantepspor'un ardından kenti Süper Lig'de temsil eden ikinci takım olacak.

Mehmet Altıparmak'ın 4. şampiyonluğu

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, teknik adamlık kariyerindeki 4. şampiyonluğunu yaşadı.
Geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkaran deneyimli teknik adam, 2013-2014 sezonunda Alanyaspor'u, 2006-2007'de ise Kartalspor'u Spor Toto 1. Lig'e taşımıştı.
Altıparmak, dördüncü şampiyonluğunu ise Gazişehir Gaziantep'i Süper Lig'e çıkartarak elde etti.

Son Dakika: Gazişehir Gaziantep Süper Lige yükselen son takım oldu

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